Zeven omroepen mikken op plek in publiek bestel

Eind 2019 diende zich Ongehoord Nederland (ON) al aan: de rechtse omroep van journalist Arnold Karskens. Die omroep raakte al snel in opspraak door uitlatingen van mede-oprichters. Eerst moest Haye van der Heyden vertrekken, omdat hij via ON ook een podium wilde bieden aan Holocaustontkenners en pedoseksuelen.