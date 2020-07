'Ik voelde me vernederd'

De 'val van Srebrenica', het is deze week 25 jaar geleden. In die 25 jaar is meerdere malen onderzoek gedaan naar de Nederlandse rol bij en wellicht verantwoordelijkheid voor de genocide op duizenden vluchtelingen. En dat doet pijn, zegt soldaat Liesbeth Beukeboom, een van de blauwhelmen. 'We zijn er zo ingeluisd.'

Journalist en historicus Coen Verbraak blikt met enkele Dutchbatters terug op de gebeurtenissen van 25 jaar geleden. De troepen hadden de opdracht toe te zien op de ontwapening van de strijdende partijen en een veilige haven aan vluchtelingen te bieden. Sergeant Frans Erkelens vertelt aan Verbraak hoe hij onder vuur kwam te liggen van Servische tanks. Hij voelde de inslagen vlak bij zich. 'Dat zijn toch behoorlijke klappen, kan ik je vertellen.'

Manja Blok was een van de F-16-piloten die te hulp schoten. Erkelens vertelde haar in het Nederlands hoe de situatie was, vanwege de stress schakelde hij over op zijn moedertaal in plaats van het gebruikelijke Engels. 'Het was alsof ik een extra helm opzette en mijn schoudervullingen o..

