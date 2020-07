Vanavond op televisie: Lekker reizen met de trein vanaf de bank

Als je een lange werkdag achter de rug hebt en neerploft in de trein, is het ideaal om naar buiten te kunnen kijken en je gedachten te laten gaan. In het nieuwe programma Max Mooiste Treinreizen stap je in op station Almere Centrum en reis je helemaal mee naar eindstation Zwolle.

Het is duidelijk dat dit programma is opgenomen in coronatijd. Station Almere Centrum ligt er verlaten bij. Als kijker stap je als het ware in de trein en ga je bij het raampje zitten. De trein gaat rijden en Nederland glijdt aan je voorbij. Polderlandschappen worden daarbij afgewisseld met nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen.

Je zit in de sprinter, dus de eerste stop is Almere Parkwijk. Vervolgens rijdt de trein door naar Almere Buiten, Almere Oostvaarders, Lelystad Centrum, Dronten, Kampen Zuid en Zwolle. Dat is het eindstation, dus daar eindigt het programma. Tijdens de reis hoor je de trein over de rails zoeven en vlak voor de trein vertrekt, klinkt het voor de ervaren treinreiziger welbekende fluitsignaal.

Voor fervente treinliefheb..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .