Influencer Anna Nooshin baalt van kritiek op opening Instagrammuseum

Influencer en ondernemer Anna Nooshin had gehoopt dat ze met de opening van haar interactieve Instagrammuseum The Upside Down Amsterdam haar nieuwe onderneming in een positief daglicht kon zetten. Maar de aandacht gaat nu vooral uit naar de beelden van de opening met bekende mensen, waarop te zien is dat er geen anderhalve meter afstand van elkaar werd gehouden. Toen een Telegraaf-journalist daarover begon in een interview, was Anna zo overrompeld, dat ze het interview afbrak. ‘Hier gaan we het níét over hebben’, zei ze met enige ergernis.

Hoewel Anna niet wilde reageren, zette De Telegraaf het interview toch online, inclusief fragmenten van de geïrriteerde reactie van de influencer. Kort nadat de krant de video..

‘De pers mag dus wel mass..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .