Loonkloof in Hollywood

Viola Davis (54) is een succesvolle Amerikaanse actrice. Ze speelde onder andere in The Help, Widows en How To Get Away With Murder. Maar na ruim drie decennia uiteenlopende rollen te hebben vertolkt, krijgt ze nog steeds niet hetzelfde respect als collega-acteurs met een vergelijkbaar cv.

In 2018 sprak ze op het event Women In The World met journalist Tina Brown over haar positie in Hollywood als vrouw van kleur. Ze maakt duidelijk dat ze het niet wil hebben over de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de filmwereld. Want hoewel ze solidair is met de actrices die zich hierover hebben uitgesproken, legt ze uit dat er een loonkloof is die nog veel groter is. ‘Als een vrouw de helft krijgt van wat een man verdient, dan krijgen wij wa..

