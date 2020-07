De Nieuws BV nu ook op televisie te zien

Hilversum

Het NPO Radio 1-programma De Nieuws BV (BNNVARA) is vanaf maandag ook te zien op NPO 2. De uitzendingen waren de afgelopen weken al te zien via de NPO-website. Dit beviel zo goed dat het programma rond het middaguur voortaan ook op televisie wordt uitgezonden. 'We krijgen een iets aangepaste studio in het Radiohuis, waar nu alle programma's worden gemaakt', vertelde presentator Renze Klamer op NPO Radio 5. 'Het wordt iets gezelliger ingericht, om de beelden wat spannender te maken. En ik krijg ook geen koptelefoon op.' Het wordt een fijne hybride tussen radio en televisie, denkt hij. <