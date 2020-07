Musea krijgen werk Ed van der Elsken

Den Haag

Het Rijksmuseum in Amsterdam en het Fotomuseum in Rotterdam mogen samen de werken van fotograaf Ed van der Elsken (1925-1990) in hun collectie opnemen. Daarmee blijft het werk van een van de belangrijkste Nederlandse fotografen van de 20e eeuw definitief van Nederland. De nalatenschap bestaat uit zo'n tienduizend werken. Ruim 7700 afdrukken gaan naar het Rijksmuseum en het Nederlands Fotomuseum krijgt meer dan 3000 contactvellen en 300 foto's. Een deel van de collectie werd geschonken door Anneke Hilhorst, de weduwe van de fotograaf, een ander deel werd aangekocht. <