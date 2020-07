Bitterzoete beproeving

Tom Ford voelde een connectie met de gelijknamige roman van Christopher Isherwood (vooral bekend van het met Oscars overladen Cabaret). De stap van modeontwerper naar regisseur lijkt een forse, maar Ford brengt het er met dit diep doorvoelde drama knap vanaf. Door zijn bekendheid als stijlicoon kon Ford voor zijn debuutfilm A Single Man over de fine fleur van acteurs en modellen beschikken, onder de ervaren leiding van Colin Firth.

Firth sleepte een Oscarnominatie in de wacht voor zijn rol als George Falconer, een professor getogen in Londen, maar werkzaam in Los Angeles. In 1962 komt, na zestien jaar relatie, zijn partner Jim (gespeeld door Matthew Goode) om het leven door een auto-ongeluk. George belandt daardoor in een depressie.

Hij be..

