Crystal meth in opkomst

Het was een groot lab, waar veel geproduceerd werd. In Nederland zie je steeds meer van dit soort drugslabs. Om uit te zoeken hoe dit precies zit, reist journalist en programmamaker Sinan Can af naar Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, waar crystal meth al een grote ravage heeft aangericht. Het land, verscheurd door oorlog, is een van de grootste drugsproducerende landen ter wereld, met talloze drugsverslaafden. 3,5 miljoen mensen hebben een drugsprobleem.

De meeste verslaafden raken zo van de wereld dat ze dakloos worden. Een brug in Kabul is een van de bekendste plekken waar de drugsverslaafden samenleven. De brug is het afvoerputje van Afghanistan. Hele gezinnen leven in de misère en criminaliteit. De grondstof voor de drugs ko..

