Groot Dictee in Bibliotheek Utrecht

De editie van het Groot Dictee der Nederlandse Taal vindt dit jaar plaats in Utrecht. De Openbare Bibliotheek aan het Neude is het decor voor de taalstrijd. Deze zomer kunnen luisteraars van De Taalstaat op NPO Radio 1 zich kwalificeren. Op zaterdag 4 juli start het programma met de Zomerschool Groot Dictee Thuistraining. Hierbij wordt wekelijks een spellingquiz online gepubliceerd. Uit de mensen die de quiz het beste hebben gemaakt, worden de twintig dictee-deelnemers geloot. Zij spelen dan in het echte dictee tegen twintig prominente Nederlanders. Het dictee wordt 7 november uitgezonden op NPO Radio 1. <