Voetballer Ryan Babel deelt een haatbericht: ‘Soms is het nodig om fans te laten begrijpen dat ze gewoon niet alles kunnen roepen!’

Voetballer Ryan Babel is net afgezwaaid bij Ajax en gaat weer terug naar de Turkse club Galatasaray. Nu heeft Ryan niet per se geweldig gepresteerd in Amsterdam. Of dat de reden is van de scheldpartijen, dat is de vraag. Alleen was de Oranje-international er wel helemaal klaar mee toen hij ‘F*ck jou homo’ en ‘zielig persoon, rot toch op’ las in zijn inbox. Nu heeft Ryan nogal een groot bereik op Instagram: @ryanbabel wordt door 1,2 miljoen mensen gevolgd. In zijn Instagram Story deelt hij een screenshot met de berichten en schrijft erbij: ‘Vijftien jaar oud! De taal van onze nieuwe generatie.’ Daarbij deelt hij ook de naam en een foto van de jongen, die waarschijnlijk geschrokken is. ‘Soms is het nodig om fans te laten begrijpen dat ze g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .