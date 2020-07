DWDD week lang De Wereld Spoelt Terug

Hilversum

De Wereld Draait Door is al enkele maanden niet meer dagelijks op televisie, maar keert voor de vele fans weer even terug. Onder de titel De Wereld Spoelt Terug zijn een week lang muzikale hoogtepunten uit de afgelopen vijftien jaar te zien, meldt BNNVARA. De eerste aflevering, op maandag 6 juli, staat in het teken van Nederlandstalige optredens met artiesten als Ilse DeLange en Anouk. Een dag later wordt teruggeblikt op muziekspecials zoals rond The Analogues (Abbey Road van The Beatles) en 'Peter en de wolf' (Prokofjev). In de laatste drie uitzendingen wordt teruggeblikt op optredens van bands en artiesten uit Den Haag. <