Nieuwe omroep voor 'eigentijdse moslims'

Hilversum

Nederland is een omroep rijker. M24 is een omroep voor moslims die tegelijkertijd voor iedereen toegankelijk is, lieten de initiatiefnemers dinsdag weten. M24 is opgericht door mensen uit de media en gaat zich richten op nieuws, actualiteiten, trends en alledaagse bezigheden als school en werk. 'Maar er zal ook aandacht zijn voor de spirituele kanten van het leven. De omroep bedient een zo’n breed mogelijk publiek en sluit niemand uit. Maar de agendazetting is vanuit het perspectief van Nederlandse moslims', aldus de omroep. Om zendtijd te krijgen, moet M24 eerst genoeg leden (50.000) zien te krijgen. <