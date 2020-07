Overspoeld door toeristen

Ondanks de coronacrisis zullen veel Nederlanders deze zomer hun koffers pakken en op vakantie gaan. In vergelijking met voorgaande jaren zullen wellicht meer mensen ervoor kiezen om in eigen land te blijven en zullen minder buitenlandse toeristen onze kant op komen.

Het geschiedenisprogramma Andere Tijden heeft in het verleden aandacht besteed aan de ontwikkeling waarbij steeds meer Nederlanders in het buitenland vakantie vierden en bijvoorbeeld de Spaanse zon ontdekten. Deze special brengt in beeld hoe in de afgelopen eeuw Nederland een vakantiebestemming werd voor steeds meer buitenlandse toeristen.

Vanaf de jaren twintig wordt daarvoor een nieuw medium ingezet: film. De promotiefilmpjes die buitenlandse vakantiegangers moeten lokken naar de Zeeuwse kust en Zuiderzeedorpen als Spakenburg, Marken en Volendam, blinken uit in clichés. Welkom in het land van windmolens, tulpen, klompen, strand, mannen en vrouwen in klederdracht en – proper als we zijn – was aan de lijn.

Ook in een p..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .