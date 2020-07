Tanken kan moeilijk zijn

Tanken kan overweldigend zijn als je niet precies weet wat er van je wordt verwacht. Maar de basis is voor iedereen toch wel duidelijk: de slang van de pomp moet in de tankopening.

In een video, die inmiddels vijftien miljoen keer is bekeken op Twitter, is te zien hoe een vrouw haar auto goed probeert te positioneren en daarin faalt. Een stel in een geparkeerde auto filmt dit en geeft ondertussen commentaar. Twittergebruiker @PCBearcat noemt het de perfecte internetvideo.

'Ze heeft dit al eens gedaan', begint de man. 'Dus ze weet hoe het moet', reageert de vrouw naast hem. 'Maar de vorige keer reed ze in een cirkel', stelt de man.

In de video is te zien hoe de bestuurder naar voren rijdt, een bocht maakt en stopt. In..

