Grote gevolgen

Het nieuwe BNNVARA-programma Help, mijn borsten staan online! windt er geen doekjes om. Er komen vrij expliciete beelden voor en de intro van de eerste aflevering over sexting valt nogal met de deur in huis. Joline leest een brief voor die ze schreef toen ze over zelfdoding dacht nadat een ex naaktfoto’s van haar had verspreid door de hele school.