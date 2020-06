Journalisten starten meldpunt racisme

Amsterdam

In de strijd tegen discriminatie en racisme in de media wil een groep journalisten een Media Meldpunt Racisme & Discriminatie oprichten. Ook hebben zij een manifest opgesteld met een aanklacht tegen 'dezelfde uitsluitende mechanismen die ook in de Nederlandse media aanwezig zijn'. In het manifest eisen ze een veilige en eerlijke werkvloer zonder racisme en discriminatie. Ze willen niet worden 'aangenomen alleen vanwege onze kleur of identiteit, want ook dat is stereotyperend en cosmetisch'. Ze willen hun achtergrond laten bijdragen 'aan een ander perspectief en kwalitatief betere media'. <