De wereld rondreizen mét de kids. De Amerikaanse familie Hambricks doet het

‘Als er kinderen wonen, kunnen kinderen er op bezoek.’ Dat is het motto van de Amerikaanse familie Hambricks, wiens thuisbasis in Miami, Florida is. Toen moeder Monet zwanger was van hun eerste kind, kregen zij en haar man James vaak te horen dat reizen nu verleden tijd zou worden. Zodra het kind er zou zijn, zou het gedaan zijn met die pret. Zelf dachten ze daar anders over – en ze bleven reizen met kinderen. Om anderen aan te moedigen dat ook te doen, startten ze hun Instagrampagina (@thetravelingchild, 74.100 volgers) en gelijknamige website in 2016.

De familie Hambricks is inmiddels een gezin van vier geworden, met twee dochters die vrolijk meedoen met reizen, surfen en paragliden. Oudste dochter Jordyn was zes weken oud toen ze voor ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .