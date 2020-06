De spionerende actrice

In deze aflevering van Het uur van de wolf het levensverhaal van Leonie Brandt, die in haar leven zo veel heeft meegemaakt dat het amper te bevatten is.

De Duitse mijnwerkersdochter debuteert als actrice in de Amsterdamse Stadsschouwburg, zonder enige acteerervaring. Rond 1936 ontdekt ze dat het in het Victoria Hotel in Amsterdam wemelt van de spionnen en binnen de kortste keren zet ze haar acteertalent in om zelf actief te zijn als spionne.

Ze is geboren in 1901 en overleed in 1978. Ze groeit op in een Duits dorpje, vlak bij de Nederlandse grens. Ze voelt zich niet thuis en dat gevoel van ontheemd zijn lijkt ze haar leven lang met zich mee te dragen. Op kerstavond huilt haar moeder, in de keuken. Ze kan geen kerstbrood bakken, want het meel is op. Leonie weet dat er in Nederland overvloed is en besluit de grens over te steken. Dat doet ze vaker, ook nadat ze betrapt wordt door twee douan..

