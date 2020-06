Over paillet en hoodies

Omroep Max heeft weer een luchtige wedstrijd in huis gehaald. In The Great British Sewing Bee worden tien amateurkleermakers gevolgd die met hun creaties proberen de jury te verleiden hen een ronde verder te laten gaan richting de grote finale.

Batikstof, tule, een rafelrok van twaalf delen in twee lagen, paillet, stroken, stiksel, tailleband en coupenaden. Een greep uit de verzameling begrippen die voorbijkomt in The Great British Sewing Bee. Voor wie zijn kleding koopt en niet zelf maakt, is dit de onbegrijpelijke toegang tot een onbekende wereld. Wist u bijvoorbeeld dat het belangrijk is je hoodie netjes te overlocken als je de jury van je werkstuk wilt overtuigen?

Onder leiding van de extravagante comedian Joe Lycett krijgen de kandidaten tijdens een aflevering drie opdrachten die ze in beperkte tijd tot een zo goed mogelijk einde moeten brengen. Deze keer is het overkoepelende thema ‘kinderen’ en dus wordt een hoodie gemaakt, een kostuum dat een (mythis..

Het is ..

