Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

1 miljoen Nederlanders worden behandeld voor psychische klachten. Hetzelfde aantal slikt antidepressiva. In Tygo in de psychiatrie ontmoet Tygo Gernandt een aantal mensen dat een 'label', vaak meerdere, heeft gekregen.

De 21-jarige Jason is een van hen. Lange tijd had hij negen labels. Toen hij zijn tiende label te pakken had, vond hij het tijd voor een feestje. Een sarcastisch feestje. 'Ik denk dat zelfspot wel echt nodig is om te overleven in de ggz', zegt Jason.

Om zijn tiende label te 'vieren' nodigde Jason vrienden uit, die een speciaal lied voor hem hadden ingestudeerd. 'Er is er een knetter, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij.' Over de isoleercel, waarin Jason regelmatig zit, zongen zij: ..

