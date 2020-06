Is dit nou alles?

Tien jaar na Eat Pray Love kwam filmmaker Ryan Murphy met de Netflix-miniserie Hollywood. In dit staaltje geschiedherschrijving bleek hij niet vies van morele standpunten, zolang die maar inclusief zijn. Dat leidde tot promotie van – vanuit christelijk oogpunt – discutabele overtuigingen. In Eat Pray Love lijkt Murphy zo ver niet te gaan. Hoofdpersonage Liz (Julia Roberts) is gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van romanschrijfster Elizabeth Gilbert uit haar gelijknamige boek. Direct na haar echtscheiding onderneemt Liz een spirituele reis naar de zin van het leven.

Daartoe gaat ze eerst naar Rome om in fijn gezelschap en zonder schuldgevoel te leren genieten van eten. Daarna gaat ze naar India om te leren mediteren, waar ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .