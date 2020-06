Streamers beschuldigd

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: grensoverschrijdend gedrag in de game-industrie.

Games streamen is een hele eigen industrie. Mensen spelen games en delen dat via een videoplatform, terwijl ze commentaar leveren. Hoe groot die industrie is? Deze week werd bekend dat streamingplatform Mixer van Microsoft stopt, en een van de bekendste streamers, Ninja, werd zestig miljoen dollar geboden om dan maar bij Facebook te komen streamen.

Gamestreamers zijn voornamelijk populair bij kinderen. Die zien de streamers als hun helden. Maar zijn deze streamers wel zo keurig?

Tientallen vrouwen hebben de afgelopen dagen via Twitter hun verhaal gedaan over mannen in de game-industrie die seksueel overschrijdend gedrag hebben vertoond. Van opmerkingen en aanrakingen waardoor de vrouwen zich tijdens evenementen onveilig voelden tot verkrac..

