Witte of zwarte pop?

Hoe gaan hoogopgeleide, witte mensen om met racisme in de samenleving? Is dat iets wat alleen lageropgeleide PVV’ers doen of maken zij zich er zelf ook schuldig aan? Sunny Bergman gaat op onderzoek uit.

‘Wij witte mensen denken volgens mij niet na over onze eigen huidskleur’, begint Sunny Bergman de documentaire Wit is ook een kleur. Hoe komt het toch dat veel witte mensen zich verongelijkt voelen of zelfs boos worden als het over racisme en witte privileges gaat? Die vraag probeert Bergman in de documentaire te beantwoorden. Ze confronteert mensen die haar hebben beledigd of zelfs dood gewenst op Facebook. Dergelijke agressieve uitingen op internet zijn bekend, maar het racisme beperkt zich daar niet toe, zegt Sinan Cankaya, cultureel antropoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. ‘Het probleem is dat racisme vaak wordt gereduceerd tot de witte onderklasse. Het zou een probleem zijn van domme, laagopgeleide..

Een soc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .