Val van Srebrenica in zeven journaals

De NOS zendt tussen maandag 6 en zondag 12 juli zeven journaals uit over de val van de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië, dit jaar 25 jaar geleden. Het Nederlandse Dutchbat kon niet verhinderen dat zeker 8400 moslimjongens en -mannen door Bosnisch-Servische troepen werden vermoord. In zeven afleveringen, dagelijks na Nieuwsuur, worden bepalende gebeurtenissen rond de val van Srebrenica geschetst tegen de achtergrond van het grotere verhaal: het uiteenvallen van Joegoslavië en de vraag hoe het nationalisme zo om zich heen kon grijpen. Herman van der Zandt presenteert de journaals, militair historicus Christ Klep zorgt voor de duiding. <

