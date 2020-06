Stella, de pratende hond

Stella is een hond, op het eerste gezicht lijkt ze op een bruine pitbull, met een witte buik, en opstaande oren. Stella is twee jaar oud en ze kan praten. Of eigenlijk: communiceren met woorden.

Het klinkt als science-fiction, of als fantasie zoals de pratende hond Dug in de Pixar-film Up. Maar Stella is met veel tijd en aandacht getraind om te communiceren met haar baasjes sinds ze een pup van twee maanden was. Haar eigenaresse Christina Hunger is spraak- en taalpatholoog. Ze heeft een grote passie voor Augmentatieve Alternatieve Communicatie (AAC) – alternatieve manieren van communicatie voor mensen die niet de mogelijkheid hebben om 'gewoon' te spreken. En ze houdt van honden. Ze besloot bij de komst van Stel..

Hunger werk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .