Heen en weer in België

Tv-maker Lidewij Nuitten woont vlak bij station Brussel-Noord. Vanaf 18 maart, het begin van de lockdown in België, ziet zij alleen nog maar lege treinen voorbijkomen. Wanneer de eerste versoepelingen ingaan, op 4 mei, bindt zij een mondkapje voor (in het Vlaams: een mondmasker) en reist zij een maand lang heen en weer van het oosten naar het westen, tussen Eupen en Oostende, over het langste en normaliter drukste spoortraject van België.

Het doel van de exercitie is tweeledig. Ten eerste wil ze onderzoeken of de corona-uitbraak de samenleving heeft veranderd. Ten tweede wil ze kijken hoe België weer tot leven komt.

Over het tweede punt kunnen we kort zijn: langzaam, héél langzaam – de reizigersstroom kom..

