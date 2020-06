Oproep tot reclamestop 'VI'

De mannen van Veronica Inside bespraken maandag in hun uitzending de antiracismeprotesten. Wilfred Genee begint het gesprek met de vraag: ‘Hoe voorzichtig moeten wij zijn? Humor wordt op een weegschaaltje gelegd nu.’ Johan Derksen vindt dat mensen in Nederland doorslaan. ‘Ik heb er alle respect voor als mensen protesteren, maar ik zie eigenlijk alleen maar schreeuwende gekkies op tv die de ruimte krijgen’, zei hij.

In de uitzending hebben ze het ook even over de Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden van afgelopen weekend, waarbij een man verkleed kwam als Zwarte Piet. ‘Dan ben je wel een held als je dat durft. Weten we zeker dat het Akwasi niet is?’ reageert Johan Derksen, verwijzend naar de rap..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .