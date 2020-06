Een muzikale zoektocht

In de vijfdelige serie Homeward Bound gaan de Volendamse zangers Nick en Simon op zoek naar hun idolen Simon & Garfunkel. Vanavond ronden ze deze zoektocht af in de laatste aflevering.

De titel van de serie is niet zonder reden gekozen. Het is de naam van een van de songs die het iconische duo in de vorige eeuw schreef, in 1966 om precies te zijn. Hun eigen voorliefde voor de muziek van Paul Simon en Art Garfunkel proberen de twee Nederlandse zangers over te brengen op hun kijkers door het verhaal van hun idolen in kaart te brengen en tegelijkertijd op verschillende plekken in New York liedjes van hen ten gehore te brengen. De stiekeme droom van een ontmoeting met hun helden is een extra kracht die de serie voortstuwt.

Als kijker krijg je aan het begin van de aflevering inzicht in de spanning die de samenwerking tussen Simon en Garfunkel zo veel jaren kenmerkte. De twee traden op in het beroemde Carnegie Hall. Art Garfunkel vertolkte samen met een pianist ‘Bridge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .