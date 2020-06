Bevrijding en vernieuwing

De Duitse bezetter is verdreven, maar wie neemt het roer over? Dat is de vraag in de aflevering ‘Alles moet anders’ van de NTR-serie Na de bevrijding. Wat komt er van de vernieuwingsdrang terecht?

Op militair terrein in de bossen bij Hilversum komt voor de laatste keer een groep Engelandvaarders samen, mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Engeland vluchtten om van daaruit actief deel te nemen aan de strijd tegen de Duitsers. De Engelandvaarders worden, eenmaal in Nederland teruggekomen, geconfronteerd met verwoeste huizen, maar ook is het moeilijk hun plek in de maatschappij te hervinden. Er worden allerlei barrières opgeworpen. Zo vertelt een vrouw, die graag haar functie terug wilde als onderwijzeres, dat ze geen ‘bewijs van goed gedrag’ kon krijgen. ‘Ik heb jou tijdens de oorlog niet gezien’, wordt haar gezegd in het gemeentehuis. ‘Grijze mensen’, worden ze genoemd. Dat terwijl een kleine minderheid van de Nederlanders daadw..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .