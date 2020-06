Viral: Zoomers over millennials

Millennials zijn vaak in opspraak. Meestal hebben ouderen kritiek op deze generatie, of hebben millennials op hun beurt kritiek op ouderen. Nu is er een nieuwe generatie die geen blad voor de mond neemt: zoomers. Voor de goede orde: millennials (of generatie Y) zijn geboren tussen 1980 en 1994. Zoomers (of generatie Z) zijn geboren tussen 1995 en 2015.