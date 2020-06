Het standbeeld van Piet Hein in Rotterdam-Delfshaven wordt schoongemaakt nadat het was beklad en besmeurd. Over de hele wereld worden standbeelden van omstreden personen omvergetrokken uit protest tegen racisme. (beeld anp / Pieter Stam de Jonge)

‘Pim Fortuyn is nooit een held geweest’, schrijft kunstcollectief Helden van Nooit op Instagram. De activistische beweging trekt sinds kort de aandacht met het bekladden van standbeelden, zoals die van Fortuyn en Piet Hein in Rotterdam en het maken van een statement bij het Tropenmuseum in Amsterdam. De beweging noemt de standbeelden ‘dubieuze gedenktekens’ die de groep nu ‘in de juiste context’ zegt te plaatsen.

Op Twitter is een felle discussie ontstaan over de ‘beeldenstorm’ in Nederland. ‘Rotterdam doet aangifte? Tegen wie? Weg met omstreden standbeelden, ontsokkelen, gooi 't in de Maas!’, schrijft een man.

Op veel van die historische mannen valt heel wat aan te merken, vindt een ander. ‘Maar de beelden worden niet ..

