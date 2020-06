Eenling onder de lat

Waar de voetballers die de goals maken de sterren lijken, zijn keepers eigenlijk de drijvende krachten in menig voetbalteam. Dat is althans het uitgangspunt van de 2Doc: Keepers.

Voordat lezers nu massaal afhaken: deze docu is ook het kijken waard als je niets met voetbal hebt! En dat komt vooral omdat het niet gaat om miljoenen verdienende topkeepers die verhalen over techniek en tactiek, maar juist om mensen als u en ik op afgetrapte veldjes die het (meestal) leuk vinden om zo goed en zo kwaad als het gaat de ballen uit het doel te ranselen.

En om dat leuk te vinden, moet je een beetje een apart figuur zijn volgens voetbaljournalist en amateurkeeper Sjoerd Moussou (41) en oud-keeper en huidig voetbalcommentator Leo Oldenburger (53). Je laat je beschieten, krijgt bakken commentaar bij één mislukte actie ondanks vele goeie acties en staat alleen aan de andere kant van het veld als je teamgenoten samen een doelpunt vieren: je moet het maar willen..

Ho..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .