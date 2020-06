Nu al een filmklassieker

Het gebeurt niet vaak dat een film binnen enkele jaren al de status van klassieker heeft. Het lukte The Shawshank Redemption (1994), die vanavond weer eens te zien is, op Veronica.

De film is gebaseerd op een novelle van de succesvolle schrijver Stephen King, met de titel Rita Hayworth & The Shawshank Redemption. King verkocht de rechten voor de verfilming voor slechts één dollar aan regisseur Frank Darabont. De schrijver deed dit wel vaker om jonge filmmakers zo een kans op succes te geven.

De plot van The Shawshank Redemption is niet bijster origineel, maar wel zeer verrassend en vernuftig uitgewerkt. De hoofdpersoon is de timide en zwijgzame Andy Dufresne (een knappe rol van Tim Robbins), die in de Shawshank-gevangenis terechtkomt wegens moord op zijn vrouw en haar minnaar. Alleen: hij is onschuldig.

Eenmaal in de gevangenis terechtgekomen, waar de strenge gevangenisdirecteur Warden Norton de scepter zwaait, heeft Dufresne eerst de neiging om zi..

