Zondag op tv: De buik vol spanning om het bruine monster

De zwart-witfilm is in 1998 gemaakt (door Sherman de Jesus) en toont uitsluitend historisch filmmateriaal tot ver terug in de tijd. Het schetst een tijd waarin de hartstocht voor de bal en de liefde voor het voetbalspel centraal staan. Geld? Dat speelde in die tijd amper een rol. De melkman op de hoek was de sponsor (daarover zo meer).

Er gebeurden in die tijd ongekende dingen, want lang niet iedereen was blij met de snelle opkomst van dé bal. Pedagogen, artsen, leraren, ze waren allen eensgezind: ‘Voetbal is achter een bal aanhollen en in de grond schoppen. Daar is weinig aan. En het is nog gevaarlijk ook!’ Zeker het competitieve deugde niet, want mensen werden té veel door het spelletje in beslag genomen.

Een mooi voorbeeld is een fragment van Kees de melkboer die het plaatselijke voetb..

