Viral: Koks in opstand tegen kookkanaal vanwege racisme

Dat veranderde dinsdag, toen op Twitter een foto uit 2004 opdook van hoofdredacteur Adam Rapoport, die zich had verkleed als een stereotype Puerto Ricaan. De foto stond op de Instagram van de vrouw van Rapaport en is inmiddels verwijderd.

Koks van Bon Appétit hebben zich na de verspreiding van de foto via sociale media uitgesproken over de racistische praktijken bij Bon Appétit. Sohla El-W..

In de reacties op de kookvideo’s laten kijkers ook weten boos te zijn. Onder een video van drie dagen terug, over het maken van brownies, schrijft iemand bijvoorbeeld: ‘Hoe verachtelijk dat de koks van kleur op dit kanaal, die zoveel vreugde en leven en cultuur brengen, niet worden gecompenseerd voor hun inspanningen, terwijl ze moeten kijken hoe hun hoofdredacteur brownface doet en hun witte c..

