Hoe ’t begon in Jeruzalem

De verhalen zijn bekend: van Jezus, de discipelen, Pinksteren, de vroege kerk. Daardoor vergeten we weleens hoe bijzonder die gebeurtenissen eigenlijk waren en hoe ze de wereld hebben veranderd. Een van de vragen waar Kefah Allush de kijker in zijn nieuwe EO-serie bij bepaalt, is: hoe kan de boodschap van één man de hele wereld veroveren?