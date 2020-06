Proef NPO met samen tv-kijken

Hilversum

Wie dat wil kan sinds maandag 'samen op afstand' naar programma's van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) kijken. Via een webcam met geluid kunnen tv-kijkers bij NPO Start met elkaar praten over programma's waar ze gelijktijdig naar kijken, meldt de NPO. De nieuwe toepassing heet NPO Samen en is de komende maanden op proef beschikbaar. 'We laten Nederlanders graag dingen samen beleven. Dat zorgt voor meer onderlinge verbondenheid. Ook in ons innovatiebeleid zetten we daar natuurlijk op in', aldus Martijn van Dam, verantwoordelijk voor technologie en innovatie bij de omroep. <