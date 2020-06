Kuddes en keuzes

Eerder onderzocht filosoof Stine Jensen in Dus ik ben wat de wortels vormen van onze identiteit. Nu is ze terug met Dus ik volg. Wie zijn we als individu te midden van een groep? En in hoeverre kan volgen kwaad?

Waar in Dus ik ben ‘spraakmakende binnen- en buitenlandse denkers’ aan het woord kwamen, zoekt Jensen het in deze nieuwe serie niet zozeer bij bekende mensen of grote namen. Ze begint bij haar eigen dochter, Vicky (10), die fan is van de Nederlandse voetbalsters en van za..

Een eindoordeel in deze opvoedkundige kwestie blijft in het midden. Wel laat de uitzending zien dat ‘het verlangen om iets of iemand te volgen’ niet per se leeftijdsgebonden is. Ja, wie jong is, is wellicht meer beïnvloedbaar, maar het hangt ook af van de mate waarin je het verlangen hebt om ergens bij te horen. Zo illustreert ook het verhaal van de Vlaamse Anja. Zij kwam op jo..

