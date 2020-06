OM vervolgt radio-dj niet om coronalied

Amsterdam

Lex Gaarthuis wordt niet vervolgd vanwege zijn carnavalslied 'Voorkomen is beter dan Chinezen' over het coronavirus. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam moet het coronalied satirisch worden opgevat. 'Het gebruik van stijlmiddelen zoals een sterk Rotterdams accent en een duidelijke carnavaleske melodie dragen bij aan het satirische karakter van het lied', aldus het OM. Nadat Gaarthuis het lied op 6 februari had gedraaid in zijn programma op Radio 10 ontstond veel commotie. Vijf mensen deden aangifte, politie en het Meldpunt Discriminatie ontvingen honderden meldingen. De dj bood excuses aan na zijn actie. <