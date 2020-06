Vanavond op tv: ‘Vriendjespolitiek’ in Almelo - of toch niet?

In de serie Opstandelingen onderzoekt presentatrice Sophie Hilbrand zwakke plekken in lokale democratieën. Waarom komen burgers in opstand tegen hun gemeentebestuur? Is er sprake van vriendjespolitiek of ligt er een andere oorzaak aan ten grondslag? In deze aflevering komt de gemeente Almelo aan bod, waar vriendjespolitiek hoogtij lijkt te vieren.

Samen met de ‘opstandelingen’, meestal lokale ondernemers die zich onheus bejegend voelen door gemeente en bestuurders, probeert ze het probleem te ontrafelen. De ene burger krijgt alles voor elkaar, de ander niets. De partij Vrij Almelo is een splinterpartij met maar één zetel. De lokale politiek deugt niet volgens oprichter Harry de Olde (73). Hij is het enige raadsl..

Hij is niet te spreken over het openbaar bestuur in Almelo. Wat hem vreselijk stoort, is dat er onvoldoende geluisterd wordt naar de burger. Als hij ergens komt, is hij vaak het enige raadslid dat komt opdagen. De gijzeling van een wethouder en vier ambtenaren in 2008 was een inktzwarte dag in de Almelose geschiedenis. Een Syrische ondernemer deed deze noodgreep, omdat hij zwaar gefrustreerd wa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .