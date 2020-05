Voor altijd een litteken

Met Kinderen in oorlog: 75 jaar later komen de oorlogservaringen van bekende Nederlanders dichtbij en wordt een verbinding gelegd met kinderen vandaag de dag in oorlogssituaties.

Het is de laatste aflevering van een serie van drie die SBS6 gemaakt heeft in samenwerking met de organisatie War Child. Verschillende bekende Nederlanders komen aan het woord en vertellen hoe zij de Tweede Wereldoorlog hebben ervaren of hoe ze omgaan met het stempel dat deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis heeft gedrukt op hun familieverhaal. Vanuit deze persoonlijke gesprekken wordt een ..

Enerzijds voelt die verbinding logisch. Hoewel er 75 jaar tussen toen en nu zit en de kinderen in kwestie nu in heel andere delen van de wereld wonen, is hun leed vergelijkbaar. Veel van de geïnterviewden spreken ook uit dat ze hadden gewenst in hun situatie soortgelijke hulp te hebben ontvangen. Toch voelt het ook ongemakkelijk. Alsof op een oneigenlijke manier de Tweede Wereldoorlog word..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .