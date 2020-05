Van stadhuis naar paleis

Wie de binnenstad van Amsterdam bezoekt, krijgt vrijwel zeker op enig moment het Paleis op de Dam in het vizier. Veel minder mensen zullen dit imposante en fascinerende gebouw vanbinnen hebben gezien. Nu het Koninklijk Paleis Amsterdam vanwege het coronavirus gesloten is voor bezoek, geeft Omroep Max een kijkje achter de deuren.

Het Paleis op de Dam werd halverwege de zeventiende eeuw gebouwd als stadhuis. In die periode beleefde Amsterdam zijn Gouden Eeuw. De buitenkant oogt misschien vrij sober, maar het interieur met zijn prachtige beeldhouwwerken en schilderijen getuigt nog altijd van de grandeur van de stad, die zichzelf destijds graag zag als centrum van het universum.

In 1808 werd de Franse Lodewijk Napoleon koning van Holland en veranderde het stadhuis op de Dam in een koninklijk paleis. Veel van het meubilair in het paleis werd aangeschaft door de Franse koning, vertelt conservator Alice Taatgen.

