'Ik mis mijn moeder geen seconde'

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

Rosalia heeft sinds een jaar ruzie met haar dochter Sabrina. Het ging mis toen Romana, de dochter van Sabrina, na een ruzie met haar moeder bij oma Rosalia introk. Rosalia liet niet weten aan Sabrina dat Romana bij haar was en sindsdien is het mis.

Helga, een goede vriendin van Rosalia, schakelt Het Familiediner in om de drie vrouwen weer met elkaar te verzoenen. 'De moeder zegt: m'n dochter is dood. De dochter zegt: m'n moeder is dood', legt Helga uit aan presentator Bert van Leeuwen. 'Toen had ik zoiets van: dat kan niet. Je verklaart toch niemand dood?' Van Leeuwen gaat op pad om beide vrouwen te vragen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .