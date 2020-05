Emotionele auditie: Archie Williams zat 37 jaar onschuldig vast. ‘En nu ben ik hier. Dank God!’

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: Archie Williams zat 37 jaar onschuldig vast in de gevangenis. Dankzij DNA-technologie en de hulp van het Innocence Project werd hij in 2019 vrij gelaten. Een jaar later doet hij auditie bij America’s Got Talent en blaast hij iedereen omver.

Het hartverscheurende levensverhaal van Archie Williams heeft veel mensen in Amerika geraakt. Op 9 december 1982 werd een 30-jarige witte vrouw in haar huis verkracht en neergestoken. Een maand later werd Williams gearresteerd. ‘Ik kon niet geloven dat het echt gebeurde. Ik wist dat ik onschuldig was. Ik heb geen misdaad begaan. Maar omdat ik een arme zwarte jongen was, had ik niet de financiël..

Ondanks dat zijn vingerafdrukken niet overeenkwamen met die van de dader en drie personen verklaarden dat Williams die dag thuis was, werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van voorwaardelijke vrijlating of proeftijd.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .