Favoriete internetvader

Twee weken terug deelde Chris Hart op zijn Facebooktijdlijn dat hij helemaal fan is van een YouTubekanaal dat hij had gevonden. Hij vertelt dat de vader van deze youtuber het gezin achterliet toen de youtuber nog maar twaalf jaar oud was. Nu is hij zelf vader en heeft hij twee volwassen kinderen.

Het YouTubekanaal heet 'Dad, how do I?' of 'Pap, hoe werkt dit?' en op het moment van delen had het kanaal met alledaagse doe-het-zelfklusjes al een respectabele 41.700 volgers. Het kanaal was gestart omdat er meer kinderen zijn die geen vader hebben die je leert om je band te plakken, een gootsteen te ontstoppen of een T-shirt te strijken. De youtuber wil aan anderen geven wat ..

