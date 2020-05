298.000 kijkers voor corona-uitzending

Hilversum

De twee uur durende uitzending Toekomst van Nederland: ons leven na corona op SBS6 heeft dinsdagavond 298.000 kijkers getrokken. Daarmee viel het programma, dat was opgezet in samenwerking met het AD, buiten de top 25 van best bekeken programma's van de dag. Daarvoor waren minstens 370.000 kijkers nodig. De eenmalige talkshow werd gepresenteerd door Merel Westrik en Hidde van Warmerdam. In de studio kwamen gasten aan het woord die direct zijn geraakt door de crisis. Samen bespraken zij wat van de coronacrisis kan worden geleerd en hoe het leven er daarna uit zou kunnen zien. <