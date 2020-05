Op weg naar inclusiviteit

Documentairemakers Frederick Mansell en Laurens Samsom hebben aandacht voor internationale problemen. Tot nu toe lag hun focus vooral in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

In de docu waar ze de laatste drie jaar aan werkten, kijken ze naar de internationale problemen in Nederland zelf. Ze doen dit door de jonge, ambitieuze architect Arna Mackic te volgen.

We zien hoe haar jeugd en de stad waarin ze opgroeide, het Bosnische Mostar, door de burgeroorlog verscheurd raakten en hoe ze in Nederland een nieuwe toekomst begon. Arna wil haar ideaal van inclusiviteit bereiken via architectuur. Nadenken over de toegankelijkheid van de publieke ruimte voor iedereen, bouwen met het oog op diversiteit, zodat jong en oud, arm en rijk, hun plek in de stad krijg..

