Viral: Het overlijden van een 22-jarige professioneel worstelaar.

Cyberpesten op sociale media kan grote gevolgen hebben. Een berichtje is zo getypt, maar de woorden kunnen hard aankomen. Zeker als je in quarantaine zit en elk berichtje leest. Het werd de 22-jarige Hana Kimura teveel en ze pleegde suïcide.

Kimura was een professioneel worstelaar en was onderdeel van de Netflix-serie Terrace House. In Terrace House worden zes jongeren in een huis geplaatst, waarna hun levens worden gevolgd. Ze werken, worden verliefd en hebben soms ook ruzie. Over het algemeen is het een bijzonder vriendelijke, beleefde en positieve realityshow.

