Voor het echte politiewerk

Het is een vlot programma waarin geruchtmakende misdaadzaken uit het recente verleden uit de doeken worden gedaan. Presentator Rick Nieman is in gesprek met de betrokken teams die hun licht laten schijnen over het verloop van het onderzoek. In deze serie van vier afleveringen onder meer aandacht voor de ‘seriesteker’ die in 2018 vanuit zijn auto jonge, hardlopende vrouwen met een me..

De aflevering van vanavond gaat over een groep criminelen die jonge Oost-Europese kinderen voor zich laat zakkenrollen in Amsterdam. Misdaadcollege heeft een vlot karakter. Netjes op anderhalve meter afstand van elkaar zijn de betrokkenen op twee verdiepingen opgesteld. Via een videoverbinding zijn op grote schermen mensen te zien die vanuit huis meekijken. Sommigen van hen krijgen de ..

